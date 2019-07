Parco zoo, un viaggio alla scoperta del magico mondo degli animali africani

Una giornata dedicata all’okapi e all’ippopotamo per tuffarsi insieme in un simpatico viaggio alla scoperta del magico mondo degli animali africani. Ad organizzarla, domenica prossima, il Parco Zoo Falconara che, per il mese di luglio, ha scelto di offrire ai suoi visitatori un divertente ed educativo tour tra le specie di diversi continenti.

Il primo appuntamento è alle 11.30 davanti al reparto che ospita Azizi ed Elani, la coppia di okapi approdata al giardino zoologico lo scorso anno. Qui una biologa dello staff didattico – scientifico accoglierà il pubblico per approfondire la conoscenza dei curiosi animali, cugini delle giraffe, ma con le zampe striate come le zebre. Nel pomeriggio, alle 17.30, i riflettori saranno puntati sul grande ippopotamo icona del parco. Pippo, questo il suo nome, si mostrerà in tutta la sua tenerezza e i visitatori potranno anche assistere al momento del pasto. Le mini - lezioni per divertire grandi e piccini, sensibilizzandoli al contempo sulla salvaguardia della biodiversità, proseguono domenica 21 luglio, quando il viaggio attorno al mondo farà tappa in Asia. Alle 11.30 spazio al cammello, con un focus sulle sue incredibili caratteristiche, volto anche a sfatarne i falsi miti, mentre alle 17 sarà la volta della tigre, di cui il parco ospita due esemplari maschi adulti.

Domenica 28 luglio, infine, saranno di scena gli animali d’America. Alle 11.30 appuntamento con le scimmie saki, nuova specie da pochi mesi ospite del Parco Zoo Falconara, originaria della foresta brasiliana e caratterizzata da una differente colorazione nei due sessi: pelo nero e muso bianco nel maschio; manto bruno con striature più chiare nella femmina. Alle 17, invece, la speciale lezione verterà sulle piccole saimiri, ribattezzate scimmiette scoiattolo per le doti di grandi agilità nell’arrampicarsi sugli alberi. Il Parco Zoo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19,30; la biglietteria chiude alle 18,30. In caso di maltempo le iniziative verranno annullate.