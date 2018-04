Maltrattamenti sugli animali, l'Oipa aumenta i controlli in tutto il territorio

Il Comune di Ancona ha deciso di fare un importante passo avanti verso la tutela ed il benessere animale: è stata infatti siglata la convenzione per la tutela degli animali tra il Comune di Ancona ed il nucleo provinciale delle guardie zoofile dell’OIPA di Ancona. Le guardie zoofile dell’OIPA, in qualità di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria svolgeranno, entro il territorio del comune di Ancona, un servizio di vigilanza volta alla prevenzione e alla repressione di atti di maltrattamento degli animali o di infrazioni relative ai regolamenti locali e regionali e, dove necessario, verranno svolti in collaborazione con le forze dell’ordine e gli enti preposti (Polizia locale, Carabinieri Forestali, ASUR, ecc..). Gli importi derivanti dalle sanzioni previste saranno poi destinati per interventi ed iniziative riguardanti la tutela ed il benessere degli animali.

«Siamo davvero entusiasti per l’inizio di questa collaborazione con il Comune – afferma Rocco Coretti, Coordinatore Regionale e responsabile dei corsi di formazione delle guardie zoofile OIPA Marche – La prima attività di controllo inizierà da maggio e sarà dedicata ad accertare l’utilizzo delle aree cani istituite nell’ambito comunale al fine di verificare le condizioni sanitarie degli animali, la presenza dell’iscrizione all’anagrafe canina e la loro corretta gestione».