Incidente in via Roma, perde il controllo e rischia di ribaltarsi: paura per un giovane

Si trovava a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio della Beyfin in via Roma, quando a causa dell'asfalto bagnato o di un momento di distrazione, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed ha rischiato di ribaltarsi. Paura domenica pomeriggio a Jesi dove un giovane di 21 anni è rimasto incastrato all'interno della sua auto, non riuscendo a liberarsi. Alcuni automobilisti si sono fermati ed hanno prestato un primo soccorso in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e dell'ambulanza della Croce Rossa di Jesi. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Forti i disagi al traffico con la coda di auto che si è protratta fino al centro commerciale l'Arcobaleno.