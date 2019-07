L'auto esce dal passo e colpisce lo scooter: giovane corriere in ospedale

ANCONA - Un giovane portalettere di una ditta privata è stato portato in ospedale dopo essere caduto mentre era a bordo del suo scooter. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno le 12, in via Manzoni, dove il 29enne si trovava in sella al suo motociclo per effettuare una consegna.

Secondo una prima ricostruzione un'auto, uscendo da un passo, lo avrebbe accidentalmente colpito facendolo rovinare a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.