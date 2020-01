Investimento sulla Flaminia, grave una donna

ANCONA - Una donna di 77 anni è in gravi condizioni dopo essere stata investita in via Flaminia, all'altezza del Santo Stefano. La dinamica è attualmente al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme alla guardia di finanza, all'automedica del 118 e alla Croce Gialla di Ancona. L'anziana è stata immediatamente trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso avanzato.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO