Schianto sulla Flaminia, sbanda e rischia di finire tra i binari del treno: feriti e traffico in tilt

ANCONA - Prima l'impatto con il guardrail, poi l'auto che si impenna e rischia di finire sui binari del treno. Incidente stradale oggi pomeriggio (martedì) lungo via Flaminia, all'altezza della rotatoria verso Collemarino. Un'auto condotta da una donna sulla quarantina, per cause ancora in fase di acceramento, ha sbandato e si è scontrata contro le barriere. Poi il veicolo nella carambola ha rischiato di finire lungo la linea ferroviaria.

Coinvolti anche alcuni minori con uno di loro che è stato trasportato al Salesi con un codice di media grativà dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Stesso discorso per l'automobilista portata all'ospedale regionale di Torrette dagli operatori della Croce Gialla. Anche lei non è in pericolo di vita. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, Polfer ed automedica del 118. Traffico paralizzato dall'incrocio tra via Flaminia e via Conca fino a Villa Adria.