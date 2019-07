Altro incidente in via Flaminia, giovane sbanda e cade con lo scooter

Stava viaggiando lungo via Flaminia quando è scivolato con il suo scooter ed è caduto sull'asfalto. Paura oggi pomeriggio lungo l'arteria principale che collega Falconara ed Ancona, all'incrocio con via Panzini. Il giovane scooterista, appena maggiorenne, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportato in ospedale per accertamenti. Da una prima ricostruzione avrebbe fatto tutto da solo, rovinando a terra. Per fortuna però le sue condizioni non sono gravi.