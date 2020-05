Tragedia nella notte: ragazzo si toglie la vita nella sua camera con una corda

Tragedia la notte scorsa ad Ancona: un ragazzo minorenne si è tolto la vita in casa, impiccandosi nella sua camera con una corda. A compiere la drammatica scoperta sono stati i familiari, attorno alle 2,45.

Subito i genitori, disperati, hanno dato l’allarme al 118: i soccorritori, intervenuti tempestivamente, hanno tentato di rianimare il 17enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunti anche i poliziotti delle Volanti con i colleghi della Scientifica per i rilievi: si indaga sulle ragioni che hanno spinto il giovane a compiere il tragico gesto. Ha lasciato un biglietto in cui chiede scusa ai familiari.