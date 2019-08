Entra in acqua e poi scompare, lo cercano in mare ma lo trovano nella spiaggia libera

Sono state ore di paura quelle vissute in mattinata nelle acque di Portonovo. Un anconetano di 24 anni si trovava nella spiaggia Bonetti con un amico quando ha deciso di entrare in mare per un tuffo. Nulla di strano se non fosse che il giovane non è mai rientrato a riva, mettendo in allerta il suo amico che ha subito avvertito il bagnino. A quel punto sono immediatamente iniziate le ricerche del ragazzo, tra l'apprensione dei tanti bagnanti presenti oggi nella zona.

Una vicenda conclusa per fortuna con un lieto fine visto che il giovane è stato ritrovato qualche ora dopo lungo la vicina spiaggia libera. Ai soccorritori ha raccontato di essersi trovato in difficoltà con l'acqua che lo ha portato distante da dove era partito. Tornando a riva si è poi fermato a chiacchierare con alcune persone all'insaputa del suo amico.