Schianto tra due auto, anziana incastrata tra le lamiere: intervengono i pompieri

Incidente stradale questa mattina a Jesi in via Ancona. Due auto, quando da poco erano passate le 11, si sono scontrate tra di loro. Nello schianto un'anziana è rimasta intrappolata tra le lamiere dell'auto e per farla uscire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale del 118 l'ha poi soccorsa e trasportata in ospedale. Fondamentale l'arrivo dei pompieri anche per mettere in sicurezza i due veicoli, di cui uno alimentato a metano.