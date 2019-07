Incidente in azienda, perde l'equilibrio e vola dal tetto: è grave

Sale sul tetto per dei lavori, poi scivola e vola per sei metri a terra. Choc questa mattina all'interno dell'azienda Fort, forniture oleodinamiche, di via Pacifico Carotti, a Jesi. L'impresa nei giorni scorsi era stata duramente colpita dal maltempo che ha causato lo scoperchiamento del tetto e l'allagamento di alcuni locali.

In mattinata si stava lavorando proprio sul tetto, quando l'uomo, di circa 60 anni e fratello del titolare dell'azienda, è improvvisamente scivolato ed è caduto sotto gli occhi degli operai. Le sue condizioni sono subito parse gravi ed è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, dell'automedica e dell'eliambulanza. Il ferito è stato poi caricato su Icaro e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco, la Polizia e l'ispettorato sul lavoro che ora dovrà ricostruire l'intera vicenda.