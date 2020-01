Paura all'Auchan, dipendente travolto da uno scaffale nel reparto fai da te

ANCONA - Sono stati momenti di paura quelli vissuti oggi pomeriggio all'interno del Centro Commerciale Auchan di Ancona. Un dipendente, mentre si trovava nel reparto fai da te, è stato travolto in pieno da uno scaffale. I suoi colleghi hanno subito allertato il 118 con gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118 che sono intervenuti per soccorrerlo. L'uomo è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO