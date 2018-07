Il Comune cerca personale, lavoro per over 30

Il Comune di Jesi ha aderito al progetto della Regione Marche per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, per un periodo di 9 mesi, di sei disoccupati over 30. È richiesta la laurea come titolo di studio o, limitatamente al diploma di istituto superiore, quello in perito per l’informatica. Per la laurea è valida quella in giurisprudenza, economia e commercio, materie informatiche, in lettere o conservazione dei beni culturali, in ingegneria civile e pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, in economia aziendale ed equipollenti. La prestazione, presso il Comune di Jesi, sarà di 25 ore settimanali per una indennità mensile di 700 euro.

Le aree di intervento dove i soggetti saranno chiamati ad operare sono quelli della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico, attività culturali e attività specialistiche ad alto contenuto innovativo. Le domande, da compilare secondo il modello disponibile on line sulla rete civica comunale ( www.comune.jesi.an.it ) vanno presentate entro il prossimo 13 luglio al Centro per l’impiego di Jesi dai residenti dei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento. Il richiedente dovrà allegare la certificazione Isee o la ricevuta della presentazione della richiesta stessa (Dsu). La modalità di selezione da parte dei Comune avverrà tramite un colloquio individuale attitudinale.