Posti di lavoro per disoccupati over 30, ecco le opportunità

Sei posti di lavoro per 9 mesi per 25 ore settimanali a 700 euro al mese. È l'opportunità lanciata dal Comune di Osimo nell'ambito del bando regionale per l'inserimento lavorativo di disoccupati over 30. Per entrare in graduatoria occorre presentare una domanda al Centro per l'impiego di Ancona o presso l'Ufficio Avviamenti entro il 7 novembre. C'è anche il requisito della residenza: occorre rientrare in uno dei Comuni del bacino del Centro per l'impiego: Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Falconara Marittima, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi e Sirolo.

«Fra i requisiti richiesti – fanno sapere dal Comune - per alcune posizioni vi è il possesso della laurea in Conservazione dei Beni Culturali o in Servizi Sociali. Per altre è richiesta la qualifica professionale di grafico (impaginatore web), tecnico professionale (progettazione applicativi software/sistemi informatici/web community), analista sistema informativo (G.I.S. – sistema informativo geografico). Per maggiori informazioni circa i requisiti richiesti, si rimanda ad una attenta lettura del bando e della relativa modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Osimo. Le aree di intervento dove i beneficiari saranno chiamati ad operare sono quelle della Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico, Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali, Attività ausiliarie di tipo sociale e Attività specialistica ad alto contenuto innovativo».