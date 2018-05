L'odore di marijuana si sente fino in strada, arriva la Polizia e lo arresta

La Polizia segue il pusher che li porta nell’appartamento della droga, arrestato. E’ quanto avvenuto ieri quando gli agenti di Polizia della Volanti hanno notato un gruppo sospetto in corso Carlo Alberto. Alcuni uomini stavano trafficando per poi separarsi. I poliziotti hanno seguito uno di loro fin dentro un palazzo dove, già dalla strada, si sentiva un forte odore di fumo. E’ così scattato il blitz nell’appartamento dove gli agenti hanno trovato 9 involucri di plastica nera termosaldata contenenti marijuana per un totale di circa 20 grammi e 2 involucri di cellophane di colore bianco termosaldati ad una estremità, contenenti eroina del peso di circa 1 grammo e tutto il materiale per il confezionamento della droga: buste in plastica di colore nero comunemente utilizzate per la spazzatura, stesso materiale con cui erano state confezionate le dosi, una lametta da rasoio annerita dal calore, oggetto solitamente utilizzato per tagliare la plastica e termosaldarla contemporaneamente, due forbici con lame annerite e residui di sostanza stupefacente, rotoli in cellophane trasparente in alluminio e in cellophane di colore nero oltre a vari ritagli di forma irregolare.

Nascosto nell’armadio, tra dei vestiti, c’era anche un salvadanaio in alluminio con banconote di vario taglio per un ammontare di 305 euro. Per la Polizia provento dell’attività illecita. Alla fine sono scattate le manette per lui, un ghanese di 35 anni, irregolare sul territorio italiano, formalmente accusato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti