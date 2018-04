Opportunità nel campo dentale, odontotecnici a lezione di stampa 3D

Confartigianato, organizza periodicamente corsi di aggiornamento e una continua ricerca di tecniche di lavorazione e materiali innovativi. Molto interessante l’ incontro sull’uso delle stampanti 3D per gli operatori del settore. Confartigianato odontotecnici ha presentato le ultime novità nel corso del seminario su stampa 3D, tecnologie a confronto: dalle applicazioni generali alle ultime opportunità nel campo dentale. L'iniziativa si è tenuta nel Digital Innnovation Hub di Confartigianato ad Ancona. La formazione sulla digitalizzazione ha fatto seguito ad altri incontri nel corso dei quali sono stati affrontati il tema del web marketing e della privacy che hanno visto una grande partecipazione. La categoria, afferma il responsabile degli odontotecnici di Confartigianato Gilberto Gasparoni è infatti impegnata nell’aggiornamento costante, in processi di innovazione tecnologica, nella qualità per confermare l'eccellenza dei prodotti artigiani che vengono forniti migliorando il benessere delle persone.

I vantaggi di avere personale preparato e tecnologie di ultima generazione per l'odontotecnico sono innumerevoli sottolinea il presidente di Confartigianato Odontotecnici Roberto Bornaccioni: alta professionalità, produzione di manufatti al 100% italiani, lavorazione artigianale e minuziosa delle protesi, riduzione dei costi che il paziente deve sostenere, processo di produzione controllato, esclusivo utilizzo di materiali di prima qualità.