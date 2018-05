Lions Club "Ancona Host", bando per assegnare tre borse lavoro per i laureati

Il Lions Club Ancona Host, con la collaborazione della Camera di Commercio di Ancona e della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108°, bandisce il 7⁰ Concorso per l’Assegnazione di n.3 Borse Lavoro a 3 giovani laureati meritevoli. Requisito per la candidatura è il conseguimento della Laurea Magistrale nelle seguenti discipline: - Scienze e Tecnologie Agrarie – Economia e Commercio – Scienze Biologiche La scadenza per la presentazione delle domande è il 31.05.2018. La selezione avverrà in 2 diversi step: 1) Valutazione del Curriculum Vitae; 2) Colloquio presso la Società L&V Group S.r.L.

La finalità è quella di favorire, attraverso l’erogazione delle Borse Lavoro, la realizzazione di un’esperienza lavorativa e formativa che possa supportare i giovani candidati nella fase di inserimento nel mondo del lavoro.

Soggetti ospitanti saranno le aziende: Centro Assistenza Ecologica s.r.l. (Via Caduti del Lavoro, 211 – Ancona), Azienda Agricola Moroder (Strada Castellano, 121 – Ancona), Azienda Blupura srl (Via E.Marinucci, 2/4 – Recanati). Le Borse Lavoro consisteranno nell’erogazione di 3 assegni mensili del valore di

€ 650,00 per la durata di 6 mesi.