Sorpreso mentre entra dalla finestra, aveva occupato l'immobile: primo denunciato del 2020

Questa notte, verso le 3,15, gli agenti delle Volanti hanno visto un tunisino di 32 anni, in regola con le norme sul soggiorno, mentre rincasava entrando dalla finestra di un appartamento al piano terra di piazza D’Armi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo non era né un ladro né un residente che aveva dimenticato le chiavi di casa, bensì un abusivo, che aveva scelto quell’appartamento come luogo di dimora. Locale in cui i poliziotti hanno trovato gli effetti personali del tunisino, poi denunciato per invasione di edifici. Il primo denunciato dell’anno in tutta la provincia dorica.