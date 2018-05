Il veicolo sequestrato perchè senza assicurazione diventa della Polizia

Potrà contare su un nuovo autoveicolo, una Kia Rio 1200 diesel, il Comando della Poliza Locale di Falconara. Un mezzo assegnato direttamente dall’Agenzia del Demanio in seguito ad apposita richiesta come previsto dalla legge.

A ‘salutare’ il nuovo automezzo a costo zero per l’Amministrazione comunale il Sindaco Goffredo Brandoni, il Comandante della Polizia Locale Alberto Brunetti e il vice Comandante Mirco Bellagamba. Il veicolo in oggetto è stato prima sequestrato dalla Polizia Locale cittadina, perché privo di copertura assicurativa, durante i normali controlli di presidio del territorio. Lo stesso è stato confiscato dalla Prefettura e assegnato all’Agenzia del Demanio di Ancona. Successivamente la Polizia Locale si è attivata presso l’Agenzia del Demanio per farsi assegnare l’autoveicolo come da normativa. L’auto in questione è praticamente nuova, ha un anno e mezzo di vita ma solo 3500 chilometri, e sarà adattato alle esigenze della polizia locale.