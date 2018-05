Vesta inaugura il nuovo stabilimento e punta sulla qualità

CASTELFIDARDO – Superficie coperta quadriplicata e 15 nuove assunzioni. La Vesta, azienda che da oltre 35 anni è specializzata nella lavorazione di cristallo acrilico, inaugura il nuovo stabilimento produttivo sabato 26 maggio dalle ore 16.30 a Cerretano di Castelfidardo.

“La struttura di San Biagio di Osimo non era più sufficiente per le esigenze della nostra azienda – ha detto Gabriele Sabbatini, fondatore ed amministratore delegato - ed a Castelfidardo abbiamo trovato la giusta soluzione passando da 2.000 a 8.000 mq coperti accogliendo anche i 15 nuovi dipendenti assunti negli ultimi mesi che portano la nostra squadra a 60 unità”. In un momento difficile per molte aziende, la Vesta che è fornitore per moltissimi marchi prestigiosi, da Gucci a Zippo, a Cartier, Fratelli Guzzini e Louis Vuitton, realizzando anche delle creazioni per la Presidenza della Repubblica, continua a crescere.

“Abbiamo puntato sempre più sulla qualità progettando e realizzando oggetti d’eccellenza rivolti ad un pubblico esigente che sa apprezzare le finezze di una ricerca attenta e continua” – ha aggiunto Sabbatini che ospiterà clienti e fornitori così come le istituzioni locali e regionali. “Il mercato ci sta dando ragione e, con questo importante investimento puntiamo a proseguire il nostro trend di crescita”. Nel 2017 l’azienda ha fatturato 7 milioni di euro.