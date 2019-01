Nuovo Salesi, ora c’è il nome della ditta: tutti i passi per aprire il cantiere

Buste aperte, appalto affidato, ora si aspettano i tempi tecnici cioè i certificati. A costruire il nuovo ospedale Salesi accanto al Pronto Soccorso di Torrette sarà la Rizzani-De Eccher, impresa di costruzioni con sede a Pozzuolo del Friuli in provincia di Udine. Alla ditta è stata formalmente affidata l’assegnazione provvisoria dei lavori, che sarà convertita in definitiva entro i prossimi 60 giorni. E’ quello infatti il termine entro il quale la società friulana dovrà inoltrare alla Regione la documentazione necessaria per poter procedere (certificazioni antimafia e altre pratiche burocratiche). Dal giorno in cui le pratiche saranno consegnate scatteranno ulteriori 60 giorni per l’apertura del cantiere. La Rizzani-De Eccher ha vinto la gara con un ribasso del 3%, cioè di 1 milione e 600 mila euro. Il finanziamento complessivo per il nuovo ospedale ammonta a 57 milioni di euro ma il costo effettivo dei lavori, esclusa IVA e spese tecniche, è pari a 46milioni di euro. Il Ministero della Salute contribuirà con 22 milioni di euro, il resto lo metterà sul piatto la stessa Regione Marche.

Il progetto è già noto: il nuovo Salesi sarà costruito accanto al Pronto Soccorso di Torrette, ma prima dovranno essere effettuate due operazioni: la demolizione e lo spostamento della camera mortuaria dell’ospedale regionale ma soprattutto il trasferimento della centrale elettrica che garantisce il funzionamento del nosocomio. «La questione è delicata perché l’ospedale funziona e dovrà funzionare anche con il cantiere aperto» ha spiegato il responsabile della segreteria di presidenza della Regione Marche, Fabio Sturani. Se tutto filerà liscio il cantiere del nuovo pediatrico sarà aperto entro l’estate prossima e il tempo previsto dal contratto per la conclusione dei lavori è di 700 giorni.