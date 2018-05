Il romanzo fantasy che sostiene il Salesi, il giornalista Castori presenta il suo libro

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus in data Sabato 5 Maggio alle ore 17.30, in collaborazione con La Feltrinelli Ancona presso il punto vendita in Corso Garibaldi, 35 presenta “La Valle degli Olmi”, il romanzo fantasy per bambini e ragazzi scritto da Fabio Castori, a cui sono abbinate alla perfezione le illustrazioni di Luca Longi, edito da Armando Curcio Editore.

Castori, uno dei più esperti giornalisti di cronaca nera, investigativa e giudiziaria - le sue inchieste sono arrivate anche sul palco del Maurizio Costanzo Show – ha lavorato con Mediaset, Rai Uno, Rai Due e attualmente è corrispondente del QN, il Resto del Carlino , La Nazione e il Giorno. Ha già pubblicato due romanzi brevi, ora si presenta ai lettori in veste di scrittore per ragazzi. Un libro in cui emerge la sua sensibilità di padre e il desiderio di aiutare il prossimo. Il ricavato dell’opera sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona per tutte le sue attività di co-terapia in favore dei piccoli pazienti.

«Nel mio piccolo -racconta il giornalista - ho voluto dare un riconoscimento a chi quotidianamente è in prima linea con progetti di spessore e degni di un plauso. Se questo libro potrà contribuire, tramite la Fondazione Ospedale Salesi Onlus, a regalare anche un solo sorriso ai giovani pazienti, allora l’obiettivo sarà raggiunto».