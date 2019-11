Nuovo Conad, Mangialardi incontra la proprietà: «Garantiti i livelli occupazionali»

SENIGALLIA – Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi ha incontrato Luca Panzavolta, amministratore della Cia (Commecianti indipendenti associati), che ha rilevato l’attività e gli spazi dell’attuale Ipersimply di via Abbagnano. Presente all’incontro anche Maria Cristina Pianelli, titolare della società Tre Vab Srl che gestirà il nuovo punto vendita super store Conad che aprirà a breve.



“Ho voluto confrontarmi con i vertici delle due società – spiega Mangialardi – per conoscere nel dettaglio il piano industriale delle nuova attività e, in particolare, per assicurarmi che il futuro occupazionale dei circa 100 dipendenti sia pienamente tutelato dalla nuova proprietà. In tal senso ho ricevuto le rassicurazioni che mi aspettavo, trovando un clima di grande collaborazione e di profondo rispetto sia nei confronti dei lavoratori che del nostro territorio. Ovviamente l’Amministrazione continuerà a essere a disposizione delle parti, consapevole dell’importanza che quel polo commerciale ricopre per i livelli occupazionali della nostra città”.