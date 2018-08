Scelto il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Ancona

Il sindaco, Valeria Mancinelli, nella giornata di ieri ha firmato il decreto di nomina relativo all'incarico di Comandante della Polizia Municipale di Ancona, incarico affidato, dopo aver esperito la procedura selettiva che ha coinvolto circa 8 candidati, alla dott.ssa Liliana Rovaldi, che già per sei mesi aveva ricoperto il ruolo di vertice della polizia locale, tra la fine del 2017 e inizio giugno 2018.

«Sono onorata e felice di essere di nuovo ad Ancona – afferma Liliana Rovaldi - e di poter proseguire nell'attività che avevamo già avviato nel dicembre scorso. Il mio impegno sarà sempre maggiore e con l'obiettivo di rispondere alle istanze della cittadinanza. Credo molto nel rapporto diretto con i cittadini e sono convinta che la Polizia Municipale debba essere sempre a disposizione dell'utenza in tutti i suoi compiti. Quindi la Polizia locale dorica sarà protagonista in positivo per lavorare in sinergia con tutta l'Amministrazione per il bene di Ancona».