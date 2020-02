Terribile frontale, nuovo bollettino: «Il bambino è ancora in condizioni critiche»

E' arrivato puntuale questa mattina il nuovo bollettino medico riguardo le condizioni del bambino di 5 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Polverigi. Come fa sapere l'azienda ospedaliera, con una nota firmata dal Direttore SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica Alessandro Simonini, il bambino è ancora in condizioni critiche nonostante sia stato estubato ed ora respiri autonomamente.

«Oggi - continua la nota - proseguiranno il monitoraggio delle lesioni epatiche, renali, pancreatiche nonchè le cure intensive. Particolare attenzioen sarà posta all'iter diagnostico per la valutazione neurologica».