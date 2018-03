L'intervento del Comune, installati nuovi passaggi pedonali: ecco dove

Continuano gli interventi effettuati per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali da parte dell'Assessorato alle Manutenzioni e al Traffico, con l'obiettivo di garantire al meglio la circolazione dei pedoni e per, al contempo, invitare gli automobilisti a moderare la velocità nei pressi degli attraversamenti.

Pertanto sono stati installati lungo via Flaminia, a Palombina, nei pressi del sottopasso e a Torrette, nei pressi della stazione ferroviaria, due cassonetti a doppia faccia luminosi sospesi che evidenziano i passaggi pedonali con anche lampade sottostanti a led che illuminano le fasce pedonali. Inoltre sono stati installati lampeggianti doppi sui segnali indicanti passaggi pedonali, molto utilizzati, al n.118 e al n.122 di via Maggini. Stessa cosa in via 25 Aprile, dove gli indicatori sono stati entrambi posizionati all'inizio dell'isola centrale. Lampeggianti doppi, per invitare gli automobilisti alla prudenza e a moderare la velocità, sono stati sistemati sopra il preavviso che segnala la presenza dei due asili di via Torrioni e delle scuole in via del Conero. Altri passaggi pedonali, anche questi segnalati con lampeggianti, in via Sacripanti, lampeggianti apposti anche in prossimità dei passaggi pedonali di via Flavia, piazza San Gallo, via Montagnola (nei pressi scuole Collodi), a Brecce Bianche, nei pressi delle scuole Rodari e del passaggio pedonale di via Miglioli.