La Polizia di Stato presenta i nuovi distintivi: «Rimarcata la nostra identità»

Ad Ancona, come anche in tante altre città di Italia, sono stati presentati venerdì mattina i nuovi distintivi di qualifica della Polizia di stato . Con questa riforma la Polizia di Stato, in estrema sintesi, si apre alle donne, prevedendo una maggiore specializzazione attraverso selezioni sempre più rigorose e corsi di formazione prodromici a professionalità differenziate, decidendo di cambiare i nomi dei gradi che vengono ristrutturati ed arricchiti dal ruolo ispettori, anello di congiunzione tra dirigenti e collaboratori.

L’uniforme di oltre 98.000 poliziotti cambia aspetto, vestendo i nuovi distintivi di qualifica, disegnati dall’esperto di araldica professor Michele D’Andrea. Ad accomunare passato e presente l’immagine, rivisitata stilisticamente, dell’aquila, emblema dell’Istituzione, che quest’anno compie 100 anni dalla sua prima apparizione sulle divise del Corpo della Regia Guardia di Pubblica Sicurezza risalente al 1919.

I nuovi elementi grafici

Compaiono invece per la prima volta, a caratterizzare le diverse qualifiche:

Il plinto araldico, costituito da una barretta orizzontale di colore rosso che rappresenta la struttura portante di un edificio, per gli agenti ed assistenti;

Il rombo dorato, con il suo profilo fusiforme che ricorda la punta di una lancia simbolo del dinamismo operativo temperato dall’esperienza, per i sovrintendenti;

La formella, alto esempio di architettura gotico-rinascimentale, richiamo alla bellezza ed all’eleganza proprie del patrimonio di civiltà e cultura del nostro Paese, per i funzionari.

