Operazione sicurezza, arrivano i rinforzi: 8 nuovi carabinieri per l'Arma provinciale

Nella mattinata di ieri, il colonnello Cristian Carrozza, comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, ha ricevuto gli 8 carabinieri neo promossi destinati dal Comando Legione Carabinieri nella provincia dorica.

I militari provengono tutti dal 138° corso intitolato al Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria “Vittorio Marandola”, fucilato il 22 agosto 1944 a Fiesole dal nazi-fascisti, a cui si era consegnato per salvare la vita di dieci ostaggi catturati per azione di rappresaglia. Nella circostanza, il colonnello Carrozza ha evidenziato le problematiche della provincia e dei singoli territori in cui andranno a prestare servizio, ribadendo la necessità della massima vicinanza alla popolazione da esprimersi con la costante presenza sul territorio ed il diretto contatto con i cittadini.

I nuovi militari, 5 uomini e 3 donne, andranno a rinforzare gli organici delle Stazioni di Corinaldo con due unità, Belvedere Ostrense, Marzocca, Fabriano, Serra de’ Conti, Collemarino e Ancona Principale. L’arrivo di ulteriori e giovani forze, che consentirà a diversi reparti una più efficace azione nel controllo del territorio, testimonia l’impegno dell’istituzione e del Comando Legione Marche nei confronti delle comunità della provincia di Ancona.