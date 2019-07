Sono aperti al pubblico i nuovi bagni di Portonovo: conclusi i lavori

Si sono conclusi ieri pomeriggio i lavori per i nuovi servizi igienici situati al parcheggio del Lago Grande di Portonovo. Da oggi sono aperti e disponibili per il pubblico.

Sono stati realizzati i bagni che sono composti da due strutture in legno, una per disabili ed una standard realizzati nei pressi dell'accesso del parcheggio. Le opere, dal costo complessivo di 29 mila euro, completate in breve tempo, fanno sì che nella zona siano disponibili servizi pubblici capaci di rispondere alle esigenze dei fruitori della spiaggia di Portonovo.