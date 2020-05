Nuovi asfalti, il 3 giugno allestiti i cantieri in via Matteotti: modifiche alla viabilità

FALCONARA - Saranno consegnati il 3 giugno alla ditta d'appalto i cantieri per l'asfaltatura di via Matteotti, che interesserà il tratto compreso tra via IV Novembre e via Galilei. Durante i lavori per il rifacimento del manto stradale, che partiranno nei giorni successivi, sarà vietata la sosta su entrambi i lati del tratto interessato e si potrà circolare a senso unico alternato. Sarà fresata la pavimentazione esistente e realizzato il nuovo fondo della strada con il rifacimento dell'asfalto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non appena sarà completato l'intervento in via Matteotti, il lavoro partirà in via Campania con le stesse modalità. In questo caso l'asfaltatura interesserà il tratto di strada compreso tra via Sardegna e via Redi, dove sarà ugualmente istituito il senso unico alternato. Oltre a riasfaltare la strada, si provvederà a sostituire le griglie per il deflusso dell'acqua piovana. Gli interventi di via Matteotti e via Capania sono stati finanziati dal Comune di Falconara per un importo complessivo di 150mila euro. Seguono l'intervento in via La Marmora, eseguito il 22 maggio, finanziato con il ribasso di 20mila euro ottenuto dall'intervento di asfaltatura di via Bixio, completato l'anno scorso.