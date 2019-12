Sicurezza stradale, completate le asfaltature di via Roma e via Bixio

Sono stati completati nella mattinata di ieri, giovedì 12 dicembre, i lavori di asfaltatura di via Bixio e via Roma, partiti lunedì scorso e realizzati nel giro di pochi giorni, come programmato. In via Roma è stato anche rinforzato il centro della carreggiata, dove è frequente il transito di autobus e mezzi pesanti.

Gli interventi, per un investimento complessivo di 89mila euro, hanno interessato il tratto compreso tra via Marsala e via Flaminia, mentre in via Bixio i cantieri hanno permesso di asfaltare il tratto tra le vie Spagnoli e Trieste, tanto da completare il restyling dell’intera strada, partito nella scorsa legislatura. Partirà invece la settimana prossima la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali luminosi, dopo quelli installati nei mesi scorsi. Il potenziamento dell’illuminazione interesserà le strisce pedonali di via Milano (nei pressi del Bar), di via Palombina Vecchia (davanti all’ingresso al parcheggio della scuola Aldo Moro), di via Spagnoli (in corrispondenza dell’ingresso del liceo Cambi), di via Volta (all’altezza del civico 36), di via Calabria (vicino al minimarket). Gli attraversamenti pedonali luminosi, del costo di 3.500 euro ciascuno, saranno realizzati nell’ambito della convenzione con il gestore dell’illuminazione pubblica. Entrambi gli interventi mirano a migliorare la sicurezza stradale, che è uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale.