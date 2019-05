Viabilità in città, la nuova linea aperta al traffico: tutte le novità

Aperta al traffico, questa mattina, la nuova viabilità realizzata nel Comune di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona. I lavori per il nuovo assetto stradale rientrano nell’ambito degli interventi di raddoppio della linea Orte – Falconara, tra i Comuni di Castelplanio e Montecarotto. I due nuovi assi stradali consentiranno il potenziamento e la permeabilità del flusso viario nel territorio comunale.

Della lunghezza complessiva di 2.400 metri e larghezza della carreggiata variabile da 7 a 8,5 metri, le due nuove strade collegano via Torrette, via Fiume e via Fratelli Cervi. Realizzato un ulteriore tratto di circa 850 metri di pista ciclabile di collegamento al sottopasso pedonale. A corredo dell’intero assetto viario nuovi impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a LED e impianti di sollevamento delle acque meteoriche.

L’investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è di 4,5 milioni di euro. L’intervento nel Comune di Maiolati Spontini, realizzato per fasi, ha consentito nel 2016 l’eliminazione del Passaggio a Livello su via Torrette e la sua sostituzione con un nuovo sottopasso ferroviario e una nuova viabilità provinciale, realizzata sempre nell’ambito dei lavori di raddoppio.