Nuova luce alla spiaggia del Passetto, completata l'illuminazione in vista della stagione estiva

ANCONA - Un bel modo per salutare la Fase 2 dell’emergenza Covid e per accogliere l’arrivo della bella stagione. E’ stata completata la nuova illuminazione della spiaggia del Passetto. Stamane il sopralluogo e il collaudo dell’impianto che da stasera darà luce ad uno dei luoghi più suggestivi della città. Anconambiente, in virtù del contratto di servizio, ha proceduto all’intervento approntando una nuova illuminazione al posto della precedente che si trovava in forte degrado e non garantiva più le prestazioni, risultando ammalorata e danneggiata dagli agenti atmosferici in un ambiente con elevata umidità salina e forti mareggiate oltre ai numerosi atti di vandalismo.

Il consistente lavoro di ripristino ha avuto per oggetto la sostituzione dei precedenti apparecchi illuminanti e la posa in opera di nuovi punti luce; completa l’intervento il rifacimento di tratti di linea elettrica. Installati 31 nuovi centri luminosi led in sostituzione degli esistenti: dall’uscita dell’ascensore del Passetto fino al tratto attualmente interdetto al pubblico. Nella prima parte i centri luminosi sono installati su palo (dall’ascensore alla palafitta, in tutto 5 pali) mentre nel tratto successivo, zona Grotte, sono stati installate 26 lampade a parete; garantita così un’illuminazione a regola d’arte per una larghezza indicativa di camminamento di circa 8 metri. Il costo delle opere è circa 30.000 euro complessivi ed è ricompreso nel cronoprogramma di interventi di Anconambiente. Questo intervento si aggiunge alla riqualificazione dell’illuminazione del percorso pedonale che dal Salesi scende verso la spiaggia del Passetto con 15 nuovi centri luminosi led in sostituzione degli esistenti ormai degradati.