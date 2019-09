Nuova rotatoria tra via Flavia e Borsellino: modifiche alla viabilità e transito bus

ANCONA - Ammonta a 715mila euro la spesa per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale nell'interesezione tra via Flavia, via Borsellino e collegamento con via Totti. L'intervento che ha preso avvio proprio in questi giorni, sarà realizzato dalla ditta Ubaldi Costruzioni. «Si tratta di un'opera molto attesa dagli anconetani, che è stata già avviata e che procede come da programma» ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini.

I lavori, che proseguiranno fino al 15 novembre, hanno provocato modifiche nella viabilità e nel transito dei bus. In particolare Conerobus informa che è soggetta a modifiche soprattutto la circolazione della linea 44 che percorre via Flavia, prosegue dietro via Caduti del Lavoro, non effettua più capolinea in via Ruggeri (trassformato in una fermata a richiesta). Poi il 44 prosegue su via Pastore fino al ponticello per raggiungere la Statale 16 e continuare sulla rotatoria Eurospin direzione Sud. Analogo percorso al ritorno. Per il transito veicolare privato questa la nuova viabilità in zona:

VIA BIANCHI:

Viene autorizzato il restringimento della carreggiata previa apposizione di idonea segnaletica, lavori in corso, limiti di velocità di 30 km/, frecce d’ostacolo per i veicoli provenienti da Via Filonzi e diretti in Via Borsellino Asse NS; la circolazione stradale sarà consentita su una sola corsia di marcia;

Viene istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con Via Bianchi nella diramazione che adduce a Via Flavia e Via Caduti del Lavoro, in direzione Via Borsellino Asse NS

Viene autorizzata la chiusura degli accessi laterali del parcheggio presso INPS nella zona della nuova rotatoria;

VIA CADUTI DEL LAVORO:

Viene istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Flavia per i veicoli provenienti da Strada Vecchia di Pinocchio;

VIA FLAVIA:

Obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Via Caduti del Lavoro, per i veicoli provenienti da Piazza Salvo D’Acquisto;

Intanto sono terminati questa notte i lavori a cura dell'Anas, sempre alla Baraccola, sulla rotatoria della SS 16. Nei prossimi giorni sarà realizzata la segnaletica orizzontale ma senza particolari disagi per la circolazione. Domani infine, salvo imprevisti, dovrebbe essere conclusa, l'asfaltatura del tratto di via Flaminia che collega Palombella a Torrette.