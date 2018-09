Sosta selvaggia nel centro storico, multe a raffica: oltre 400 sanzioni

Piazza San francesco, piazza del Senato, piazza Stracca e via Giovanni XXIII. Scorci di rara bellezza nel cuore del centro storico anconetano ma che spesso sono presi d’assalto dalle auto. Sosta selvaggia finita nel mirino del consigliere comunale MichelePolenta che ha presentato un’interrogazione in consiglio per chiedere maggiori controlli. «In piazza San Francesco - dice Polenta - sostano perennemente automezzi nonostante i divieti di accesso, previsto solo per i residenti diretti ai garage, e di sosta».

La risposta dell’assessore Foresi dà i numeri dei controlli effettuati. In 9 mesi sono state elevate da vigili e ausiliari oltre 400 multe per divieto di sosta. In particolare i vigili hanno elevato 120 sanzioni in piazza San Francesco, 39 in piazza del Senato, 53 in piazza Stracca e 165 in via Giovanni XXIII. Gli ausiliari invece contano 69 multe in piazza del Senato e 49 in via Giovanni XXIII. Secondo Polenta, tuttavia, ciò non basta visto che «le infrazioni si concentrano soprattutto la sera». Foresi ha replicato che i vigili sono presenti due sere alla settimana.