Numana, il Comune si illumina con il tricolore: «Siamo pronti per una nuova estate»

Oggi, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, si è tenuta a Roma la celebrazione istituzionale con la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Italiana. Niente parata e molta sobrietà, così anche a Numana il sindaco Gianluigi Tombolini, in collaborazione con la società Comunicareventi, ha deciso di dare un segno di ripartenza, in vista dell'inizio dell'imminente stagione estiva. Infatti da questa sera e per 7 giorni, il municipio si tingerà di verde, bianco e rosso: i colori del tricolore Italiano.

«Numana è pronta a ricevere i turisti in sicurezza e con la voglia di regalare sempre nuove emozioni. - ha detto il primo cittadino Tombolini - Sarà una nuova estate , un nuovo modo di interpretare la vacanza ma pur sempre ricca di sorprese , di ottimismo e di numanità la capacità che abbiamo di regalare un abbraccio con un sorriso».