Volo choc dall'hoverboard sotto gli occhi dei genitori: bambino in Rianimazione

NUMANA - E’ caduto dall’hoverboard e ora è ricoverato in Rianimazione al Salesi. Le sue condizioni comunque sono stabili e non è in pericolo di vita il bambino di 7 anni protagonista, suo malgrado, di una brutta caduta dal “volopattino” elettrico. E’ accaduto ieri pomeriggio a Numana, come riporta il Resto del Carlino.

Il bambino si stava divertendo con l’hoverboard, mezzo di trasporto molto in voga tra i più piccoli, simile a uno skateboard elettrico, quando all’improvviso è caduto all’indietro e ha battuto la testa a terra. I primi a soccorrerlo sono stati i genitori. All’inizio la situazione sembrava sotto controllo, ma poi il loro figlio ha cominciato a vomitare e ad accusare vertigini. Quindi, la sera, è scattata la corsa al Salesi. I medici hanno sottoposto il piccolo paziente ad una Tac alla testa che ha evidenziato un’emorragia interna: di qui la decisione di ricoverarlo in Rianimazione.