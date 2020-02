«Sono un agente assicurativo», ma era un truffatore: denunciato un 38enne

Questa mattina, i Carabinieri di Numana, a conclusione di indagini avviate a seguito della denuncia presentata da una donna 56enne residente a Sirolo, hanno smascherato e denunciato un 38enne residente nella provincia di Napoli.

La vittima, dovendo stipulare una polizza assicurativa RCA, aveva effettuato una ricerca attraverso il web, inserendo i propri dati identificativi in un sito specializzato, e successivamente era stata contattata dal truffatore. Lui si era qualificato da agente assicurativo di una nota compagnia, facendosi accreditare sulla propria carta Postepay la somma di 800 euro circa in pagamento della polizza da lui proposta, per poi inviarle un contratto assicurativo falso. Ora dovrà rispondere di truffa.