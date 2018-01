Corre nel centro di Rimini completamente nudo e pieno di sangue, fermato un anconetano

Momenti di paura nella mattinata del primo gennaio quando, in pieno centro storico a Rimini, è arrivata la segnalazione di un ragazzo che, completamente nudo e ricoperto di sangue, correva lungo via Gambalunga. L'allarme è scattato poco prima delle 9 e, sul posto, sono accorse le Volanti della polizia di Stato e i militari dell'esercito.

Il giovane, poi identificato come un 21enne anconetano, era in preda a una forte agitazione tanto che gli agenti, per riuscire a bloccarlo, sono stati costretti a buttarlo a terra e ad ammanettarlo. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118 e, il giovane, è stato portato in pronto soccorso. Al momento pare fosse in preda a un mix di stupefacenti e alcolici. Sono in corso gli accertamenti, da parte degli inquirenti della polizia di Stato, per capire cosa sia successo.

AGGIORNAMENTO

Secondo quanto emerso il ragazzo, studente universitario residente in via Gambalunga, era tornato a casa verso le 8 dopo aver trascorso la notte di capodanno utilizzando, per sua stessa ammissione, alcuni stupefacenti dei quali, però, non avrebbe specificato la natura. I residenti del palazzo lo hanno poi sentito mentre, nel suo appartamento, ha iniziato a urlare frasi sconnesse e, affacciatisi alla finestra, lo hanno visto uscire di casa dopo avere infranto alcuni vetri nell’appartamento e sulle scale del palazzo.

