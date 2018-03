La pensione non basta, nonno ladro ruba un portafogli pieno di soldi: denunciato  

La pensione non gli bastava e per il 73enne casertano il portafogli in tasca al 60enne osimano rappresentava una facile opportunità per arrotondare la mesata. Domenica scorsa ha sfilato il borsello dalla tasca del malcapitato, dentro c’erano 250 euro. La denuncia del 60enne ha attivato le indagini dei carabinieri osimani e le ricerche sono durate poche ore. Nella stessa mattinata infatti i militari hanno rintracciato l’anziano che ha ammesso il furto per poi restituire il portafogli e i soldi che evidentemente non aveva fatto in tempo a spendere. Incensurato, è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato.