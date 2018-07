«Sono extracomunitario, il biglietto non lo pago», così al controllore: denunciato

«Io sono un extracomunitario e quindi non devo pagare il biglietto». Sono queste le parole che un tunisino di 37 anni ha riferito al controllore di un autobus della Conerobus, ad Osimo. Alla richiesta del biglietto infatti, il ragazzo si è rifiutato di esibire il proprio documento di identità asserendo di non dover pagare il ticket poichè "extracomunitario".

Sul posto sono intevenuti i Carabinieri che dopo averlo portato in caserma, hanno scoperto che il 37enne era gravato da un decreto di espulsione dal territorio italiano. Per lui scattata quindi la denuncia per rifiuto di esibizione dei documenti di identità e inosservanza del Decreto di espulsione ed Ordine di abbandono dal Territorio Nazionale.