Nomina scrutatori per le elezioni politiche, ecco i criteri per la nomina

La Commissione Elettorale Comunale, riunitasi oggi lunedì 15 gennaio, ha stabilito i criteri di nomina degli scrutatori per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 4 marzo 2018. Si è ritenuto, pertanto, di procedere al sorteggio tra coloro che, iscritti all’Albo degli Scrutatori, risultano essere Studenti o Disoccupati/Inoccupati e abbiano presentato apposita domanda. La Commissione ha ritenuto di non dover utilizzare la facoltà concessa dalla legge, di nomina diretta, per favorire quelle fasce di cittadini.

Gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modello, reperibile sul sito del Comune o presso l'Ufficio Elettorale, da inviare entro e non oltre il 06/02/2018, tramite servizio postale, a mano, via email (all'indirizzo: comune@castelleone.disuasa.it) o via pec (all'indirizzo: Comune.castelleonedisuasa@emarche.it) e allegare la fotocopia del documento di identità. La Commissione Elettorale Comunale procederà, poi, tramite sorteggio, alla nomina degli scrutatori e delle riserve tra quelli che avranno presentato domanda e, se il numero dei richiedenti sarà inferiore a quelli occorrenti, procederà al completamento tramite sorteggio dall’albo degli scrutatori.

