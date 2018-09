Un nido di calabroni nella canna fumaria, pericolo per i residenti

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona nella zona industriale Baraccola per la bonifica da calabroni in una canna fumaria di un appartamento. Un operatore, usando un'apposita tuta protettiva, è salito sul cestello dell'autoscala e disostruito la canna fumaria. Il resto della squadra ha sigillato il camino per evitare che gli imenotteri entrassero in casa.

Questi interventi vengono effettuati dai Vigili del fuoco solo in caso di imminente pericolo per le persone.