Nidi e scuole chiuse per neve, il Comune taglia il costo della retta

La Giunta, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Educative, ha stabilito nell'ultima seduta di procedere alla riduzione della retta da versare prossimamente all'Amministrazione per la refezione scolastica e nidi, in favore delle famiglie per il mancato servizio nei giorni di neve. La riduzione si applicherà automaticamente per i cinque giorni di assenza del servizio causa chiusura nidi e scuole. Quindi non è necessario presentare nessuna domanda, perché la detrazione verrà applicata d'ufficio.