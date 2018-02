Neve, perde il controllo del mezzo: tir intraversato vicino alla scarpata

Dall’inizio dell’emergenza dovuta alle forti nevicate di questi giorni, il Commissariato di Osimo, diretto dal Vice Questore Aggiunto Giuseppe Todaro, ha messo in campo oltre 25 pattuglie utilizzando tutti i mezzi a disposizione, per andare incontro alle esigenze di soccorso, sia alla viabilità che alle persone. In tutto 60 interventi di soccorso ad automobilisti in difficoltà.

Come stamattina quando, intorno alle 11,30, i poliziotti, sono intervenuti in via Flaminia per un mezzo pesante intraversato. Momenti di tensione per il rischio che il tir potesse finire nella scarpata sottostante. In pericolo anche gli automobilisti presenti, troppo vicini al mezzo pesante che non si riusciva a fermare. Alla fine però i poliziotti sono riuscito a mettere la zona in sicurezza.

Tra i tanti interventi di soccorso alle persone, si registra quello effettuato nella serata di ieri quando gli agenti si sono imbattuti in un uomo di 95 anni, che girava spaesata per il centro di Osimo. I poliziotti hanno riaccompagnato l’anziano a casa da cui si era allontanato nel pomeriggio.