Neve, il porto torna alla normalità: i tir bloccati lasciano lo scalo

Al porto di Ancona si è concluso il deflusso controllato dei mezzi pesanti verso la grande viabilità. Dopo la revoca dell’ordinanza della prefettura, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha, a sua volta, revocato l’ordinanza sulle limitazioni alla circolazione nell’area del porto storico e organizzato, in collaborazione con le altre autorità, la partenza dei mezzi pesanti che dai parcheggi portuali. I mezzi pesanti si sono mossi in gruppi da 10 o 15 e sono stati accompagnati verso l’autostrada A14 in staffette guidate dai vigili urbani o dalla polizia stradale. E' così che gli oltre 300 mezzi pesanti in attesa di uscire dallo scalo per dirigersi verso l’autostrada, sono usciti dalle aree-polmone e sono stati progressivamente guidati fuori dal porto per raggiungere le loro destinazioni. Nel pomeriggio di ieri era stata consentita la partenza solo dei tir con merce deperibile a bordo, circa la metà del totale dei mezzi sbarcati e delle automobili attrezzate per affrontare la neve. Un paio sono anche rimasti bloccati e uno è rimasto intraversato allo svincolo per la variante della Statale 16.

Intanto nella giornata di oggi, sono previsti tre traghetti in arrivo. In mattinata è arrivata la Cruise Olympia della Grimaldi-Minoan, proveniente da Venezia, che ha caricato un centinaio di tir. Nel pomeriggio è previsto l’arrivo da Igoumenitsa della Superfast XI con a bordo 110 tir, 31 automobili, 1 bus e 180 passeggeri. Nella notte, invece, sempre da Igoumenitsa arriverà la Hellenic Spirit di Anek da cui sbarcheranno 25 tir. Al porto di Ancona rimane attivo il piano neve coordinato dall’Autorità di sistema portuale, con la pulizia delle strade e dei piazzali. Rimangono aperte giorno e notte, vigilate da guardie giurate, le sale di attesa sia della biglietteria sia del vecchio terminal del molo Santa Maria. Aperto anche 24 ore su 24 il varco pedonale del molo Santa Maria per consentire a passeggeri ed equipaggi delle navi di poter circolare liberamente.