Emergenza neve, Conerobus attiva il servizio taxi per le frazioni: tutti gli orari

Per garantire i collegamenti con le frazioni e con altre zone della città irraggiungibili con gli autobus di linea, Conerobus mette a disposizione della cittadinanza un servizio taxi sostitutivo sulle linee 43, Circolare Sinistra e linea 21, attivo dalle 14 di oggi. Sono dei taxi a 7 posti messi disposizione da Confartigianato. Si usa come un autobus ma invece di salire sul mezzo pesante, si entra in un taxi, seguendo gli orari (pagina successiva). Chi è sprovvisto di abbonamento o titolo di viaggio potrà salire a bordo dei mezzi, da sette posti, acquistando direttamente il biglietto dal conducente (corsa semplice 1,25 euro).

Intanto, sempre dalle 14, è stata riattivata la linea 93 che copre la tratta Pietralacroce – Montacuto – Massignano – Poggio tramite un mezzo aggiuntivo della Conerobus. L’attivazione del servizio aggiuntivo taxi è frutto di un accordo con Confartigianato Taxi voluto fortemente dal Comune di Ancona per consentire all’utenza di raggiungere le zone dove si stanno riscontrando maggiori difficoltà di circolazione.