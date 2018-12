L'inverno è arrivato, la neve cade copiosa: così si è svegliata la provincia

Winter is coming diceva Jon Snow in Games of Thrones, la celebre serie tv della HBO. L'inverno è arrivato puntuale questa mattina, quando chi ha aperto la finestra del proprio appartamento si è ritrovato davanti un paesaggio completamente imbiancato. Tanti i paesi e le frazioni ricoperte dalla coltre bianca, dopo che fin dalla serata di ieri sera (mercoledì) le temperature erano scese in picchiata. A Fabriano ha nevicato per quasi tutta la notte, così come a Cupramontana.

Secondo la Protezione civile oggi dovrebbe continuare a nevicare sopra i 500 metri con le temperature massime che saranno ancora in diminuzione.