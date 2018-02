Prevista altra neve, ancora chiuse le scuole

In vista dell’annunciato proseguo delle nevicate, come spiegato nel bollettino dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco Massimo Bacci ha disposto la chiusura delle scuole di Jesi, di ogni ordine e grado, asili pubblici e privati compresi, anche per giovedì 1 marzo. Nel frattempo in città si è sempre all’opera per ripulire piazzali, spargere sale nelle strade di maggiore pendenza, spalare camminamenti pedonali e scalinate. Sono coinvolti i tecnici comunali, le ditte private con mezzi spazzaneve, la polizia locale, Jesiservizi ed un gruppo di rifugiati richiedenti asilo che si sono volontariamente messi a disposizione per aiutare nelle operazioni di pulizia.

L’Amministrazione comunale, tenuto conto delle rigide temperature, rivolge alla cittadinanza alcune raccomandazioni a partire dal prestare la massima attenzione al ghiaccio sia se alla guida dei veicoli che a piedi. Massima attenzione anche per il pericolo di distacco di coni o lastre di ghiaccio dai balconi, dai tetti, dalle sporgenze di edifici privati. Al riguardo, oltre a raccomandare i cittadini di non camminare a ridosso degli edifici, si richiamano i proprietari degli stessi immobili ad eliminare il pericolo. Vi è poi l’invito a proteggere i contatori dell’acqua. Multiservizi al riguardo ricorda che “le nicchie, compreso lo sportello, poste all’esterno dei fabbricati, vanno protette con materiale isolante come polistirolo e poliuretano espanso, facilmente reperibili in qualsiasi negozio di ferramenta. Non utilizzate lana di vetro o stracci che assorbono acqua e peggiorano la situazione”. Il servizio di raccolta rifiuti ha ripreso regolarmente secondo la normale turnazione. I turni saltati di inizio settimana saranno recuperati entro sabato.