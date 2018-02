Neve, prorogata la chiusura delle scuole: arterie principali liberate dagli spazzaneve

In considerazione del perdurare della presenza di gelo e neve, il sindaco di Belvedere Ostrense Riccardo Piccioni ha prorogato l'ordinanza con cui si dispone la chiusura si tutte le scuole di ordine e grado non solo per il Comune di Belvedere Ostrense, ma anche per tutto il comprensorio dell'Unione dei Comuni e dunque anche a San Marcello e Morro d'Alba.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse anche per la giornata di giovedì 1 marzo. Per quanto riguarda la viabilità, anche grazie all'impiego di mezzi spazzaneve e spargisale costantemente al lavoro, tutte le principali arterie cittadine risultano percorribili ma solo con mezzi dotati di pneumatici da neve o eventualmente catene da neve.

